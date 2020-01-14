https://static.news.ru/photo/4ac89166-36c8-11ea-a4a7-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: pavlovazheniia/instagram.com

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал возможный вызов Евгении Павловой на этап Кубка мира в Рупольдинге.

Мы рассматриваем возможность привлечения Жени на эстафету. Это будет зависеть от её состояния. У нас в критериях не прописано, что мы не имеем права проводить ротацию между Кубком мира и Кубом IBU, — приводит слова Норицына спецкор NEWS.ru.

Также тренер отметил, что не планирует пока ставить Светлану Миронову на последний этап эстафеты, несмотря на её статус лидера в женской сборной команде.

На последнем этапе должна бежать спорсменка с надёжной стойкой и хорошим финишным кругом, — добавил наставник.

Как сообщал NEWS.ru, старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров рассказал об ошибках биатлониста Александра Логинова на огневом рубеже.