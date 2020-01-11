https://static.news.ru/photo/1f9882ec-3571-11ea-a082-fa163e074e61_660.jpg Сергей Белозёров Фото: biathlonrus.com

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров прокомментировал ошибки Александра Логинова на огневом рубеже, которые он связывает со слишком быстрой стрельбой.

Сегодня он на первой стойке применил тактический приём, который успешно использовал в прошлом сезоне — быстрая стрельба без зацеливаний, но пока на моей памяти она только один раз принесла ему успех — на чемпионате мира, где он стал бронзовым призёром. В Америке он пробовал это делать в ветреную погоду и уходил на штрафные круги, — рассказал Белозёров NEWS.ru.

Также тренер отметил, что Никите Поршневу было изготовлено новое ложе перед началом сезона, но использовать его будут только начиная с весны.

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