Путин назвал сменивших пол мужчин угрозой для женского спорта

Президент России Владимир Путин заявил, что женский спорт рискует перестать существовать, если в нём будут выступать сменившие пол мужчины. Как он сказал в ходе пресс-конференции, в этом вопросе «должен быть какой-то здравый смысл».

Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжёлой атлетике или ещё по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — женщина, мужчина — мужчина, — сказал Путин.

17 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не станет учитывать уровень тестостерона при допуске спортсменок к Олимпийским играм. Отныне действующие ранее правила по максимально допустимому уровню гормона для девушек не будут иметь силы, а федерации по видам спорта смогут сами определять правила участия в женских соревнованиях трансгендеров и девушек с особенностями полового развития.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что трансгендеры являются главной угрозой олимпийского движения, а не дипломатические бойкоты.