Профессор объяснил, в чём преимущество подготовки норвежских биатлонистов

https://static.news.ru/photo/cc77eb34-81af-11eb-b084-96000091f725_660.jpg Йоханнес Тиннес Бё и Тарьей Бё Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Директор ижевского Института физкультуры имени Тихонова, профессор Илдус Гибадуллин — один из двух специалистов в России, защитивших докторскую диссертацию на основе исследований в биатлоне — рассказал об особенностях норвежской системы подготовки биатлонистов и лыжников.

Самое главное отличие — индивидуализация учебного процесса уже с первых учебно-тренировочных групп, где работают три исследователя и один тренер, который полностью выводит организм на уровень, необходимый для соревновательной деятельности. Дальше нагрузки планомерно увеличиваются. Поэтому у них выстроена великолепная система от младших возрастов до уровня мастеров. Организм начинает готовиться к соревновательной деятельности с раннего юношеского возраста. Пока у нас не будет такого подхода, рассчитывать на прогресс не приходится, — рассказал Гибадуллин NEWS.ru.

Также учёный отметил, что в российском биатлоне действуют наработки 25-летней давности, а тренеры не стремятся повышать свой уровень квалификации.

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