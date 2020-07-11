Привалов: рад, что Драчёв прислушался к мнению и подал в отставку

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Двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках.

Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции, передаёт корреспондент NEWS.ru с места событий. За день до выборов свою кандидатуру снял предыдущий глава СБР Владимир Драчёв. Как...