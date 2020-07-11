Привалов: рад, что Драчёв прислушался к мнению и подал в отставку

Олимпийский призёр и бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов считает верным решением отставку Владимира Драчёва с должности президента Союза биатлонистов России.
Я давно говорил, что революция в биатлоне назрела, поэтому рад, что Драчёв прислушался к мнению биатлонной общественности и подал в отставку. Но важно будет выбрать грамотное правление, внести изменения в устав и наделить старших тренеров полномочиями, которые не позволят в их деятельность вмешиваться кому-то из вне, — сказал Привалов корреспонденту NEWS.ru.
Ранее Привалов сообщил, что возглавит выборную комиссию Союза биатлонистов России. Он отметил, что также пригласил для участия в выборной комиссии других ветеранов биатлона, среди которых, например, Виктор Маматов и Александр Елизаров. Работа выборной комиссии будет заключаться в проведении честного и прозрачного голосования, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен