https://static.news.ru/photo/fdc1def2-1cd9-11ea-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Президиум ВФЛА Фото: rusathletics.info

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) принял решение уйти в отставку 28 февраля, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Олимпийский комитет России (ОКР) порекомендовал сменить руководство легкоатлетической организации. Президиум ВФЛА, в свою очередь, сообщил ОКР об уходе в отставку 28 февраля. До этого времени президиум будет продолжать работать в обычном режиме.

Решение было принято на ежегодной отчётной Конференции ВФЛА.

Очень жаль, что ничего в итоге не решили. Но, в принципе, я считаю, что это нормально. Не сложилось заменить президиум, выбрать исполняющего обязанности вице-президента и президента ВФЛА. Так что те же люди останутся до 28 февраля. Юрист ОКР дал свои рекомендации, а юрист президиума достаёт бумагу, которая всё опровергает, — сообщил один из делегатов Конференции.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендует исключить возможность выбора на пост президента ВФЛА сотрудников, занимавших руководящие должности в ВФЛА в 2012–2019 годах, писал NEWS.ru.