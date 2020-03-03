https://static.news.ru/photo/81516634-5d58-11ea-adf0-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что показания бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут изъять из дела спортсменок.

Мы надеемся на это [изъятие показаний Родченкова из дела], потому что с нашей точки зрения противоречия, которые есть, они не могут быть устранены предоставлением нового документа, — цитирует Панича ТАСС.

Ранее Панич во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.