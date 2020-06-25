Погибла американская медалистка Паралимпиады-2012 в толкании ядра

https://static.news.ru/photo/d1ab723a-b6c9-11ea-8d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: gr4/Global Look Press

Бронзовая медалистка Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в толкании ядра 60-летняя Анджела Мадсен была найдена мёртвой в океане, пишет The Guardian.

Сообщается, что Мадсен хотела стать первой женщиной с параличом нижней части тела, которой намеревалась в одиночку пересечь Тихий океан. Партнёр спортсменки сообщил, что 21 июня от неё перестали поступать сообщения, а позже подтвердил кончину Мадсен.

Помимо бронзы в активе Мадсен третье место на Парапанамериканских играх в 2011-м.

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