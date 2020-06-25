Погибла американская медалистка Паралимпиады-2012 в толкании ядра

Бронзовая медалистка Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в толкании ядра 60-летняя Анджела Мадсен была найдена мёртвой в океане, пишет The Guardian.
Сообщается, что Мадсен хотела стать первой женщиной с параличом нижней части тела, которой намеревалась в одиночку пересечь Тихий океан. Партнёр спортсменки сообщил, что 21 июня от неё перестали поступать сообщения, а позже подтвердил кончину Мадсен.
Помимо бронзы в активе Мадсен третье место на Парапанамериканских играх в 2011-м.
Ранее чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 31 года в Белграде, писалNEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен