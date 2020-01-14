Российская биатлонистка, призёр чемпионата мира Ольга Почуфарова находится в стадии получения словенского гражданства и может дебютировать за свою команду уже в этом сезоне.
Сегодня Ольга фотографируется на словенский паспорт. После получения гражданства IBU должен будет одобрить её переход. Мы надеемся, что она выступит за нашу команду уже в этом сезоне. Подчуфарова уже набрала неплохую форму. Недавно она выиграла чемпионат Словении, — рассказал NEWS.ru тренер сборной Словении Урош Велепец.
Как сообщал NEWS.ru, старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал возможный вызов Евгении Павловой на Кубок мира в Рупольдинге.
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