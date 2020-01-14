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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал возможный вызов Евгении Павловой на этап Кубка мира в Рупольдинге.

Мы рассматриваем возможность привлечения Жени на эстафету. Это будет зависеть от её состояния. У нас в критериях не прописано, что мы не имеем права проводить ротацию между Кубком мира и...