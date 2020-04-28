Победитель «Тур де Франс-2019» получил специальное разрешение на тренировки

https://static.news.ru/photo/8da6aa4a-8925-11ea-a5f2-fa163e074e61_660.jpg Эган Берналь Фото: Walter Gorini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Победитель веломногодневки «Тур де Франс — 2019» колумбиец Эган Берналь получил специальное разрешение от мэра города Сипакира выезжать на тренировки с 27 апреля.

Как сообщает агентство Efe, гонщик команды Ineos вернулся из Европы в Колумбию 16 марта и соблюдал режим самоизоляции. Также разрешения на тренировки получили ещё четыре гонщика — Брэндон Ривера (Ineos), Камило Кастибланко (Illuminate), Диего Васкес (Colnago CM), Дайер Ринкон (Focus Team VTT).

Сообщается, что правительство Колумбии смягчило режим карантина, разрешив людям заниматься физическими упражнениями один час в день. Гонщики могут выезжать на тренировки с 5 до 8 утра.

Ранее организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса, писал NEWS.ru.