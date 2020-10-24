Пловец Егоров показал лучший результат на 400-метровке вольным стилем

https://static.news.ru/photo/57565e80-16e3-11eb-b1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пловец Александр Егоров одержал победу на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию.

Так, Егоров продемонстрировал результат 3 минуты 47,50 секунды. На втором месте оказался Даниил Шаталов (3.48,28), тройку лидеров замкнул Антон Никитин (3.48,31).

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 25 по 30 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что пловец Владимир Морозов победил на дистанции 50 метров вольным стилем в первый день третьего этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште.

Так, спортсмен продемонстрировал время 20,98 секунды.