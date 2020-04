Чаще всего спортсмены, которые завершают карьеру, переходят в другие публичные сферы. Наиболее популярной в этом отношении является журналистская деятельность. Спортсмены, которые привыкли к большому вниманию, без особых проблем меняют коньки или бутсы на микрофон и камеры.

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин после завершения карьеры стал телеведущим. Известность на новом поприще фигуристу принесла спортивная передача на Первом канале «Ледниковый период», в котором он выступал в качестве ведущего. Впоследствии на «Матч ТВ» вышла его авторская программа «Тает лёд с Алексеем Ягудиным».

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева тоже после спортивной карьеры стала медийной личностью, но в отличие от коллеги Ягудина решила немного отойти от спортивной тематики. Ляйсан ведёт танцевальную телепередачу на федеральном телеканале и время от времени украшает обложки модных глянцев.

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин совмещает сразу несколько дел. Наравне с должностью в футбольном клубе «Зенит» он выступает в качестве ведущего, комментатора и корреспондента на телеканале «Матч ТВ». Со своими журналистскими обязанностями бывший футболист справляется великолепно.

Безоговорочно самым известным спортсменом-певцом является Хулио Иглесиас. Звезда эстрады играл в дубле мадридского «Реала». И кто знает, как бы сложилась судьба Иглесиаса-старшего, если бы не автоавария. Ему понадобилось несколько лет, чтобы восстановиться от травм, полученных в ужасном дорожном инциденте. Однако вернуться в футбол он так и не смог.

Бывший баскетболист Шакил О’Нил был включён в 1996 году в список 50 величайших игроков в истории НБА, но и за пределами паркета американец был очень популярен. В каких сферах он только себя ни попробовал — от комментатора до киноактёра. Музыкальное направление занимало в его биографии тоже не последнее место. Шакил О’Нил записывал треки с известными рэперами, а его диски имели реальный коммерческий успех.

Бывший полузащитник сборной Уэльса Винни Джонс, может, и не достиг каких-то невероятных высот в футболе (самое большое достижение — победа в Кубке Англии 1988 года), но зато имел имел огромный успех на актёрском поприще. Отсутствие опыта в кино не стало для него помехой. Первая же роль в фильме «Карты, деньги и два ствола» принесла Джонсу огромный успех и сделала его впоследствии востребованным актёром в Голливуде.

Французский форвард Эрик Кантона, в отличие от Джонса, имел выдающуюся футбольную карьеру. Он становился чемпионом Франции и Англии, не раз побеждал в кубках обеих стран. После завершения карьеры харизматичный и скандальный футболист подался в кино, где тоже имел успех. Он снялся в 18 фильмах, среди которых была даже картина «Елизавета» с Кейт Бланшетт.

Харизматичная внешность бойца смешанных единоборств Олега Тактарова, а также большие победы в октагоне проложили ему путь в кинематограф. Самые известные роли с его участием относятся к фильмам «15 минут славы», «Офицер ранен» и «Хищники».

Политическое направление в последнее время является очень модным среди спортсменов. Боксёр Николай Валуев, гимнастка Алина Кабаева и даже футболист Дмитрий Тарасов — кого сейчас только нет в политике.

За рубежом также встречаются примеры того, как спортсмены попадали в верхние эшелоны власти.

Политическую карьеру боксёр Виталий Кличко начал ещё будучи действующим спортсменом. В 2014 году он собирался баллотироваться на пост главы государства, но передумал. Сейчас бывший боксёр является мэром Киева.

Известный в прошлом защитник сборной Грузии и футбольного клуба «Милан» Каха Каладзе тоже решил попробовать себя в качестве политика. Он долгое время занимал несколько важных постов в государстве — был вице-премьером и министром энергетики Грузии. В 2017 году Каладзе стал мэром Тбилиси.

Мэнни Пакьяо — знаменитый на весь мир боксёр из Филиппин. Но в своей стране он известен не только спортивными достижениями. Политикой, как и Кличко, Пакьяо занялся задолго до завершения карьеры. На заре политической карьеры он основал либеральную партию Филиппин, а затем победил на выборах в конгресс. После известного поражения от Флойда Мэйвезера-младшего Пакьяо избрался сенатором в верхнюю палату парламента.

Однако не все спортсмены предпочитают публичные профессии. Так, например, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Филипп Малрайн посвятил себя религии, став католическим священником. И он не один такой.

Украинский футболист Андрей Кирлик принял духовный сан диакона. Сейчас отец Андрей — настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение».

Иногда спортсмены выбирают неожиданные профессии. Бывший футболист из Нидерландов Арьян де Зеув после завершения карьеры работал следователем. А чемпион мира по пауэрлифтингу россиянин Виктор Фуражкин подрабатывает...дальнобойщиком! За руль автомобиля сел и обладатель Кубка Стэнли 2006 года и чемпион мира 2007-го в составе сборной Канады Майк Коммодор. Он стал водителем Uber.