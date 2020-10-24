Ошибка в каскаде не помешала Щербаковой победить на этапе Кубка России

https://static.news.ru/photo/38243420-16e2-11eb-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей третьего этапа Кубка России по фигурному катанию.

За произвольную программу воспитанница Этери Тутберидзе получила 162,44 балла, по сумме двух прокатов — 239,91 балла. Второй стала другая подопечная заслуженного тренера России Дарья Усачёва, её итоговый результат 225,19 балла. Елизавета Туктамышева стала третьей (213,26 балла).

Щербакова чисто исполнила четверной флип, затем без помарок прыгнула каскад из тройного флипа и тройного тулупа и два двойных акселя. Затем фигуристка ошиблась во время исполнения каскада тройной лутц — тройной риттбергер, но это не помешало ей одержать победу. Дарье Усачёвой не дался каскад тройной флип — тройной тулуп, спортсменка не смогла устоять на ногах после приземления с флипа.

В соревнованиях мужчин победу одержал тренирующийся у Алексея Мишина Михаил Коляда, сообщал NEWS.ru.

Третий этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сочи.