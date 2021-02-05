Определились составы команд Медведевой и Загитовой на Кубке Первого канала

Во Дворце спорта «Мегаспорт» прошла жеребьёвка командного турнира Кубок Первого канала по фигурному катанию, по итогам которой определились составы команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Команда Загитовой: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабелль Мороз/Андрей Багин, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (танцевальные дуэты), Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (спортивные пары), одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва.
Команда Медведевой: Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (танцевальные дуэты), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов (спортивные пары), одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Короткие программы пройдут 6 февраля, произвольные — 7 февраля. Ранее прошёл прыжковый турнир, девушки одержали победу на мужчинами со счётом 246,30 — 194,98, писал NEWS.ru. Турнир посетил бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Илья Геркус, который поделился впечатлениями от прыжковых соревнований.