Определились составы команд Медведевой и Загитовой на Кубке Первого канала

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Бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Илья Геркус поделился впечатлениями от прыжковых соревнований на командном турнире Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Я впервые вижу подобные соревнования, это очень необычно. Наверное, нужно немного подкорректировать формат. Кажется, судьи немного запутались с оценками. За падение одному фигуристу ставят оценку 3,9, а другому за почти...