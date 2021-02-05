Бывший гендиректор ФК «Локомотив» оценил судейство на турнире фигуристов

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Илья Геркус поделился впечатлениями от прыжковых соревнований на командном турнире Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Я впервые вижу подобные соревнования, это очень необычно. Наверное, нужно немного подкорректировать формат. Кажется, судьи немного запутались с оценками. За падение одному фигуристу ставят оценку 3,9, а другому за почти также же падение — 0,0. А понравились больше всего девочки. Камила Валиева, Анна Щербакова — они все фаворитки, — сказал Геркус журналистам.
В прыжковом турнире на арене «Мегаспот» девушки обыграли команду мужчин со сётом 246,30 — 194,98. У женщин выступали: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, у мужчин — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, писал NEWS.ru.