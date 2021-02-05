Бывший гендиректор ФК «Локомотив» оценил судейство на турнире фигуристов

Я впервые вижу подобные соревнования, это очень необычно. Наверное, нужно немного подкорректировать формат. Кажется, судьи немного запутались с оценками. За падение одному фигуристу ставят оценку 3,9, а другому за почти также же падение — 0,0. А понравились больше всего девочки. Камила Валиева, Анна Щербакова — они все фаворитки, — сказал Геркус журналистам.