Команда девушек победила в прыжковом турнире фигуристов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Один миллион рублей получит команда — победитель прыжкового турнира фигуристов на Кубке Первого канала, сообщает корреспондент NEWS.ru с арены «Мегаспорт», где и было объявлено о призовом фонде.

Команда девушек будет бороться против мужчин. За девушек выступят Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, за мужчин — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев. Кубок Первого...