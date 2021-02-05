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Команда девушек победила в прыжковом турнире фигуристов

16:59, 05 февраля 2021 18
Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова (слева направо) во время церемонии награждения победителей прыжкового турнира Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова (слева направо) во время церемонии награждения победителей прыжкового турнира Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В прыжковом турнире, который прошёл в рамках командных соревнований Кубка Первого канала по фигурному катанию, победу одержали девушки, сообщает корреспондент NEWS.ru с арены «Мегаспорт».

В соревновании было три раунда. В первом делалали четыре разных прыжка по договорённости, кто какой элемент исполняет. Во втором каждый участник делал свой самый сложный прыжок. В третьем каждый участник делал каскад из пяти прыжков. Итоговая сумма баллов женщин после трёх раундов составила 246,30 балла, мужчины набрали 194,98.

У женщин выступали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, у мужчин — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.

Ранее сообщалось, что команда — победитель прыжкового турнира получит один миллион рублей, писал NEWS.ru.

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