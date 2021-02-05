Команда девушек победила в прыжковом турнире фигуристов

В прыжковом турнире, который прошёл в рамках командных соревнований Кубка Первого канала по фигурному катанию, победу одержали девушки, сообщает корреспондент NEWS.ru с арены «Мегаспорт».
В соревновании было три раунда. В первом делалали четыре разных прыжка по договорённости, кто какой элемент исполняет. Во втором каждый участник делал свой самый сложный прыжок. В третьем каждый участник делал каскад из пяти прыжков. Итоговая сумма баллов женщин после трёх раундов составила 246,30 балла, мужчины набрали 194,98.
У женщин выступали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, у мужчин — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.
Ранее сообщалось, что команда — победитель прыжкового турнира получит один миллион рублей, писал NEWS.ru.