Назван призовой фонд прыжкового турнира фигуристов в Москве

Один миллион рублей получит команда-победитель прыжкового турнира фигуристов на Кубке Первого канала, сообщает корреспондент NEWS.ru с арены «Мегаспорт», где и было объявлено о призовом фонде.
Команда девушек будет бороться против мужчин. За девушек выступят Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, за мужчин — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.
Кубок Первого канала стартовал в дворце спорта «Мегаспорт» и завершится 7 февраля. Также в рамках Кубка фигуристы покажут короткие программы и произвольные.
Капитанами в командном турнире с участием российских звёзд фигурного катания будутАлина Загитова и Евгения Медведева. Призовой фонд всего турнира составил 10 млн рублей, писал NEWS.ru.