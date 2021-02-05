Назван призовой фонд прыжкового турнира фигуристов в Москве

Олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Алина Загитова и серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказали, что им нравится друг в друге.

Мне всегда нравилось, что Женя идёт до конца и борется, — сказала Загитова в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале. В свою очередь Евгения Медведева отметила, что Алина умеет очень...