Загитова и Медведева станут капитанами в командном турнире

https://static.news.ru/photo/1596fa90-5af9-11eb-bd38-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева станут капитанами в командном турнире с участием российских звёзд фигурного катания, который состоится в Москве с 5 по 7 февраля. Призовой фонд турнира — 10 млн рублей.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в прямом эфире Первого канала. Участники выступят в короткой и произвольной программе в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по общей сумме баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU, — говорится в пресс-релизе Первого канала.

Также в сообщении говорится о том, как будет проходить жеребьёвка командного турнира.

Команды будут сформированы в результате жеребьёвки. Под руководством капитана каждая команда выберет себе название и подготовит красочный командный номер для своих болельщиков. К участию приглашены спортсмены, занявшие 1–6-е места на чемпионате России — 2021, чемпионы Европы — 2020, чемпионы мира, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова на своей странице в Instagram разместила интригующий видео-анонс. В ролике фигуристка проводит тренировку в зале, а затем выходит на лёд.