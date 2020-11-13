Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/e36fb908-2709-11eb-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: natalya.bestemyanova/facebook.com

Чемпионка мира и олимпийский призёр по спортивным танцам на льду Наталья Бестемьянова заявила, что ей для жизни не хватает пенсии в 90 тысяч рублей.

В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ она поделилась, что получает как обычную пенсию, так и специальные правительственные надбавки для олимпийских чемпионов, пишет Lenta.ru.

Изначально «премия» для олимпийцев, введённая министром спорта Вячеславом Фетисовым, составляла порядка 15 тысяч рублей, сейчас же сумма выросла до 60 тысяч рублей.

Фигуристка отметила, что в среднем получает около 85–90 тысяч рублей в месяц с учётом всех выплат.

У меня так много забот, мне этого не хватает, — уточнила Бестемьянова.

Помимо пенсионных выплат спортсменке положены и другие льготы, такие как бесплатный проезд в транспорте и льготные тарифы на услуги ЖКХ, а также регулярные поездки в санатории.

В январе спортсменке исполнится 61 год. Фигуристка в паре с Андреем Букиным в 1988 году взяла золото на Олимпиаде в Калгари. Является четырёхкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и трёхкратной чемпионкой СССР по фигурному катанию. Тренером Бестемьяновой выступала Татьяна Тарасова.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве предложили снизить пенсионный возраст для многодетных мужчин, имеющих более трёх детей.