Ровно 13 лет назад, в ночь с 4 на 5 июля 2007 года российские болельщики и жители нашей страны погрузились в состояние полного счастья: на 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале право проведения зимней Олимпиады-2014 было отдано Сочи. NEWS.ru напоминает, по каким причинам длившаяся семь лет эйфория сменилась жестоким разочарованием и крахом российского спорта.

«Перегретые. Грязные. Ничьи»

А ведь Сочи тогда вырвал победу, что называется, на тоненького. В первом туре голосования российский курорт уступил корейскому Пхёнчхану (34 голоса против 36), и только второй раунд изменил соотношение в пользу нашей заявки. 25 голосов, отданные в первом туре за австрийский Зальцбург, выбывший из гонки претендентов, затем перераспределились с большей выгодой для черноморской жемчужины. 51:47 — такой итоговый счёт голосов заставил той ночью ликовать всю Россию.

Знать бы тогда, чем этот триумф обернётся, какой разрушительной силы мина была в тот момент заложена под всю нашу спортивную отрасль... Заявка упёртых и не сдающихся корейцев сыграла на следующих выборах, и Игры-2018 в Пхёнчхане стали символом и синонимом грехопадения российского спорта. «Жаркие. Зимние. Твои» образца февраля 2014-го в течение следующего четырёхлетнего цикла постепенно и неуклонно превращались в «Перегретые. Грязные. Ничьи». Скатывание по наклонной плоскости нам так и не удалось остановить и по сей день.

Victor Klyushkin/Russian Look

Можно бесконечно посылать проклятья в адрес Григория Родченкова, находя всё новые факты психического нездоровья сбежавшего в Америку бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, который, собственно, и привёл в действие механизм той самой мины. Но, во-первых, возникает резонный вопрос, каким образом человек с такими отклонениями мог оказаться на одном из ключевых руководящих постов в структурах, призванных бороться с допингом. А во-вторых, как быть с многочисленными подтверждёнными случаями применения запрещённых препаратов российскими атлетами, которые, собственно, и ускорили процесс восприятия нашего спорта в мире как очередной версии «империи зла»?

Стоит напомнить, что за четыре года до триумфального Сочи был провальный Ванкувер-2010, где более чем скромные три золотые медали, завоёванные российскими атлетами, наилучшим образом иллюстрировали плачевное состояние зимних видов спорта в нашей стране. И как раз в тот момент началась грандиозная эпопея под руководством тогдашнего министра спорта Виталия Мутко по пусканию пыли в глаза мировой общественности с отягчающими обстоятельствами в виде непомерных, но ничем не подкреплённых амбиций государства российского.

Что перечеркнуло все плюсы сочинских Игр

Нет, объективности ради не стоит видеть в сочинской Олимпиаде исключительно один лишь негатив. Построенные к Играм спортивные объекты и вся сопутствующая инфраструктура за считанные годы превратили город на Черноморском побережье из курорта национального значения в привлекательный для иностранных граждан туристический центр. Жаль, конечно, что некоторые спортсооружения после окончания Олимпиады были переоборудованы и полностью сменили профиль (в частности, такая участь постигла конькобежную «Адлер Арену» вместимостью восемь тысяч зрителей), но в целом город преобразился и действительно стал одним из российских спортивных центров.

Дворец спорта «Большой» Arne Müseler/CC BY-SA 3.0 de/wikipedia.org

Достаточно сказать, что ледовый дворец «Большой» позволил пустить корни диковинному доселе в столь южных широтах хоккею (ХК «Сочи» был собран летом 2014 года и осенью уже дебютировал в Континентальной хоккейной лиге — NEWS.ru). А главный стадион Игр «Фишт», подвергнувшись небольшой реконструкции, превратился в одну из арен чемпионата мира по футболу 2018 года, а затем стал родным домом для нового клуба Российской премьер-лиги.

Конечно же, можно порадоваться и за российских болельщиков, которые получили уникальную возможность не по телевизору, а воочию увидеть на трассах, площадках и аренах суперзвёзд мирового спорта, боровшихся за самые престижные награды и титулы самых значимых соревнований современности.

Наконец, организаторы Олимпиады-2014 получили неплохую финансовую выгоду: по данным МОК, общая сумма затрат на проведение Игр составила $41 млрд, тогда как операционная прибыль оценивалась примерно в размере $53 млрд.

Но все эти очевидные плюсы казавшейся такой доброй олимпийской сказки были жирно перечёркнуты допинговыми скандалами, превратившимися в нескончаемый кошмар российского спорта. Впрочем, пляски вокруг якобы существующей в нашей стране государственной программы поддержки допинга, устроенные на Западе, стали в значительной степени лишь следствием, вполне ожидаемой реакцией на те самые имперские амбиции лидеров РФ, которые нашли отражение в поднятых на заоблачную высоту медальных итогах сочинских Игр.

Li Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хотели переплюнуть всех — получили «симметричный» плевок

Даже непосвящённому в нюансы спортивной отрасли человеку ясно, что за четыре года, прошедшие после провального Ванкувера, совершить такой гигантский качественный скачок (в Сочи-2014 Россия с отрывом выиграла общекомандный зачёт, завоевав 13 золотых медалей. — NEWS.ru) в подготовке «зимних» спортсменов невозможно. Даже за вычетом пяти наград высшей пробы, которые принесли нашей стране натурализованные Виктор Ан (экс-кореец взял три золота в шорт-треке) и Вик Уайлд (обрусевший американец-сноубордист стал двукратным триумфатором Игр в параллельном и гигантском слаломе) хозяева XXII белой Олимпиады перешли все границы разумного в извечном национальном порыве поразить весь мир небывалой русской удалью и размахом.

Что же, поразить действительно удалось. Причём настолько, что последствия приходится расхлёбывать до сих пор. Мало кому понравится, когда тебя держат за дурачка. Вот и международное спортивное сообщество во главе с чиновниками из МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) засучив рукава принялись восстанавливать статус-кво. Хотя для этого теперь уже им пришлось зачастую явно перегибать палку в повальных обвинениях российских атлетов в нечистоплотности.

Это тот самый случай, когда действие равно противодействию. Россия в своём желании переплюнуть всех не только в плане организации Олимпиады, но и в чисто спортивных результатах, зашла слишком далеко. И получила в ответ «симметричный» плевок. Но стоит ли этому удивляться, если мы сами дали на то повод, изрядно подмочив репутацию реальными и доказанными инцидентами с применением запрещённых препаратов.

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Эти скандалы уже успели ударить и по нашим представителям в летних видах спорта, многие из которых лишились возможности выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. А осенью 2017 года знаменитый доклад Макларена не только отобрал у России три золотых медали сочинского отлива и отбросил нас на третье место в общем зачёте, но и начал активно прореживать российскую олимпийскую сборную накануне Пхёнчхана-2018. Как итог — падение российского спорта ниже уровня Ванкувера-2010: в Корее нам достались лишь две награды высшей пробы...

А сейчас показушная «выставка достижений отечественного спорта» эпохи Виталия Мутко аукается нам не только четырёхлетним запретом со стороны WADA на участие во всех крупных соревнованиях под национальным флагом, но и практически полным «умерщвлением» российской лёгкой атлетики, о чём NEWS.ru уже неоднократно писал.

Вот и решайте сами, с какими чувствами и настроениями вспоминать сейчас ту июльскую ночь 13-летней давности, повлёкшую столь разрушительные последствия для российского спорта.