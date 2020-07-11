Объявлен новый состав правления Союза биатлонистов России

В состав правления Союза биатлонистов России (СБР) вошли семь человек, они были избраны во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках.
В состав вошли Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк, Иван Мелихов и Майгуров. Срок полномочий членов правления истекает в 2022 году. Следующая отчётно-выборная конференция СБР пройдёт после Олимпиады 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом СБР во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции, писал NEWS.ru.
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