Объявлен новый состав правления Союза биатлонистов России

https://static.news.ru/photo/156031a2-c35c-11ea-8321-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров и Алексей Нуждов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В состав правления Союза биатлонистов России (СБР) вошли семь человек, они были избраны во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках.

В состав вошли Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк, Иван Мелихов и Майгуров. Срок полномочий членов правления истекает в 2022 году. Следующая отчётно-выборная конференция СБР пройдёт после Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом СБР во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции, писал NEWS.ru.