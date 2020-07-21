Новый глава комитета ГД по спорту заявил о работе над новым законом

https://static.news.ru/photo/c0e9b8d2-cb53-11ea-abfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/borispaykin

В настоящее время необходимо разобраться с федеральным законом о спорте и физической культуре. К этой правовой норме поступает очень много поправок. Об этом 21 июля сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Он заменил на этом посту Михаила Дегтярёва, который был назначен президентом Владимиром Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края после ареста экс-главы региона Сергея Фургала.

По словам Пайкина, федеральный закон о спорте следует дополнять. В противном случае необходимо работать над новой правовой нормой. Политик отметил, что понимает весь уровень возложенной на него ответственности. Пайкин заявил, что комитет решает много важных и стратегических задач.

Я не такой выдающийся спортсмен, как многие люди, которые находятся в комитете по спорту, но моя жизнь всегда была рядом со спортом. Я долго занимался плаванием, академической греблей, участвовал в международных и российских соревнованиях. Был президентом Федерации футбола Ленинградской области, сегодня занимаюсь обеспечением спорта в Брянской области в качестве депутата. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие, — цитирует Пайкина РИА Новости.

Новый глава комитета добавил, что «краснеть за него не придётся».

Как передавал NEWS.ru, ранее занимавший пост, на который был назначен Борис Пайкин, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал свои главные задачи на новом посту. По его словам, первоочередными являются обеспечение функционирования институтов власти и социально-экономическое развитие региона.