Норвежские биатлонисты снова заняли весь пьедестал в Оберхофе

https://static.news.ru/photo/0e0e4302-5287-11eb-86c1-fa163e074e61_660.jpg Стурла Легрейд Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Трио норвежских биатлонистов повторило успех спринта и в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу с одним кругом штрафа одержал Стурла Легрейд, преодолевший 12,5 км за 36 минут 1,8 секунды.

Вторым финишировал Йоханнес Дале, допустивший два промаха и уступивший лидеру 15,6 секунды. Замкнул тройку лучших Тарьей Бё (3 промаха, +25,4). Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который с тремя промахами финишировал 16-м, опередив дважды промахнувшегося товарища по команде Александра Логинова. Эдуард Латыпов с пятью промахами финишировал 22-м.

Лидер общего зачёта Йоханнес Бё с семью промахами показал лишь восьмой результат, но сохранил жёлтую майку лидера.

Ранее российская биатлонистка Светлана Миронова заняла четвёртое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Как писал NEWS.ru, норвежский биатлонист Тарьей Бё пожаловался на то, что конкуренции с россиянами больше нет. Он рассказал, что следит за лыжными гонками.