«Мы вам не Наташи»: российская чемпионка ОИ о скандальном ролике ЦСКА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина эмоционально отреагировала на ролик ЦСКА с презентацией турецкого футболиста. Она заявила «мы вам не Наташи», а также отметила, что не стоит удивляться тому, что в зарубежных фильмах россиянок представляют в роли женщин лёгкого поведения, раз у нас в стране такое отношения к соотечественницам. Своими мыслями спортсменка поделилась на странице в Instagram.

Спортсменка написала пост в Instagram, в котором призвала подписчиков поделиться мнением по поводу ролика ЦСКА про Наташ. Она начала публикацию с фразы: «Мы вам не Наташи».

Что там американцы (речь идёт о сериале «И просто так», в котором девушку, живущую в престижном районе Нью-Йорка, назвали «русской проституткой» — прим. NEWS.ru), когда наши же с лёгкостью позволяют себе такие выходки. Недавнее представление нового игрока ЦСКА Юсуфа Языджи тому подтверждение, — заявила Шишкина.

19 января ЦСКА объявил о подписании турецкого полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Медиаслужба клуба решила оригинально представить новичка и запустила в соцсетях ролик с отсылкой к шутке про «турков и русских Наташ».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова поддержала авторов скандального ролика ЦСКА. По её мнению, содержание этого видео не является оскорбительным, а даже отражает действительность.