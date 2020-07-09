Мужскую сборную России по гандболу допустили на чемпионат мира в Египте

https://static.news.ru/photo/cea2d8c4-c210-11ea-a61f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решением Совета Международной федерации гандбола (ИГФ) мужской сборной России досталось одно из двух специальных приглашений для выступления на чемпионате мира 2021 года.

Руководство ИГФ принимало во внимание множество факторов, определяя обладателей двух wild card для участия в ЧМ-2021. В частности, по отношению к российской сборной было учтено занятое ею место (14-е) на предыдущем мировом первенстве.

Мы очень рады, что одна из дополнительных путёвок на чемпионат мира досталась сборной России. Хочу поблагодарить руководство ИГФ и лично её президента доктора Хасана Мустафу за оказанное доверие. Также выражаю огромную признательность главе Министерства спорта России Олегу Матыцину, который официально поддержал нашу заявку на wild card. Одобрение на столь высоком уровне наверняка повлияло на положительное решение ИГФ. Думаю, была учтена и работа ФГР по развитию гандбола в России, — приводит слова президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва официальный сайт организации.

Также глава ФГР выразил надежду, что на предстоящем в январе следующего года чемпионате мира российская сборная не должна быть статистом.

У отечественного мужского гандбола славная победная история. Но сегодня нам надо смотреть вперёд. Несмотря на то что сборная России находится на стадии смены поколений, на чемпионате мира в Египте наша команда не должна быть статистом. Приложим все усилия, чтобы в январе 2021 года у руководителей ИГФ не оказалось поводов думать, что решение пригласить нас на мировой форум было ошибочным, — отметил Шишкарёв.

Сборная России была в числе участников европейской квалификации мирового первенства, которая была отменена из-за пандемии коронавируса. Вторая дополнительная путёвка на ЧМ-2021 досталась сборной Польши.

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