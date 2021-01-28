Мишин отреагировал на решение организаторов не отменять ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев провести (ISU) чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в запланированные сроки.

У меня не было никаких опасений на этот счёт. Если Международный союз конькобежцев (ISU) принял такое решение, я его только приветствую, — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом NEWS.ru. Чемпионат...