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Мишин отреагировал на решение организаторов не отменять ЧМ

19:36, 28 января 2021

Российский тренер Алексей Мишин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в запланированные сроки.

Мир фигурного катания только выиграет от этого решения. Мне больше нечего добавить, — сказал Мишин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 24 по 27 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в запланированные сроки.

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