Мишин отреагировал на решение организаторов не отменять ЧМ

Российский тренер Алексей Мишин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в запланированные сроки.
Мир фигурного катания только выиграет от этого решения. Мне больше нечего добавить, — сказал Мишин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 24 по 27 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в запланированные сроки.