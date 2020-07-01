Минспорт РФ направил письма в World Athletics и МОК из-за штрафа ВФЛА

https://static.news.ru/photo/d163506e-bb7d-11ea-962a-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство спорта России направило письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) по поводу штрафа, который был наложен на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов, — цитирует министра спорта Олега Матыцина ТАСС.

Матыцин выразил надежду, что голос Минспорта РФ будет услышан и в World Athletics примут во внимание экономические проблемы во всём мире, связанные с коронавирусом.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Главным условием для возобновления получения нейтрального статуса российскими спортсменами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.

Как писал NEWS.ru, российские легкоатлеты Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года. Спортсмены выразили свою обеспокоенность тем, что они не видят конкретного плана выхода российской лёгкой атлетики из затянувшегося кризиса.