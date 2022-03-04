Международная федерация гимнастики отстранила россиян от всех турниров

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила сборные России и Белоруссии от всех турниров под своей эгидой из-за «эскалации политической ситуации», говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении организации.

Это означает, что спортсмены и официальные лица этих двух федераций не будут участвовать в чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку с 10 по 13 марта 2022 года.

Мера не распространяется на граждан России и Белоруссии, являющихся членами Исполнительного комитета или технических комитетов FIG.

3 марта олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева назвала позорным массовое отстранение российских спортсменов от соревнований.