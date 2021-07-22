Максим Траньков высказался о юношах в художественной гимнастике

Олимпийский чемпион Максим Траньков в беседе с NEWS.ru высказался по поводу юношей в художественной гимнастке.

Я не имею ничего против. Каждый занимается тем, чем хочет. Выглядит так, как он хочет. Да, у нас не самая толерантная страна, но тем не менее у нас есть виды спорта по типу мужского синхронного плавания, даже наше фигурное катание. Эти виды спорта признаны более женскими. Также в другую сторону. У нас есть женский хоккей и женский футбол. Не вижу каких-то проблем, — сказал он.

С 23 по 31 января в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошло первенство России по художественной гимнастике. В рамках турнира 25 января состоялись первые в истории соревнования по художественной гимнастике среди юношей (от 13 до 15 лет). Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) выразила надежду, что скоро это станет привычным видом спорта.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она назвала его женским и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.