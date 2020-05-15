Майкл Джордан пожертвует $100 млн на борьбу за справедливость

https://static.news.ru/photo/06b73734-a7e8-11ea-919e-fa163e074e61_660.jpg Майкл Джордан Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан заявил, что в течение десятилетия выделит $100 млн организациям, которые борются за социальную справедливость.

Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют $100 млн в течение последующих 10 лет организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию, — говорится в заявлении на официальном сайте компании Nike.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда.

Джордж Флойд скончался при задержании его полицией в американском городе Миннеаполис. Он задохнулся, когда один из стражей порядка пережал ему горло ногой. Инцидент произошёл на глазах у многочисленных свидетелей. Происшествие стало толчком к акциям протеста во многих городах США, которые сопровождались погромами и арестами. В результате беспорядков погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп распорядился задействовать в восстановлении порядка Нацгвардию.