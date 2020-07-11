Майгуров рассказал о первых шагах на посту президента СБР

https://static.news.ru/photo/0d3ec1be-c366-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Избранный в Химках президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, какие вопросы будет решать в первую очередь, вступив в новую должность.

Было много вопросов по существующему уставу организации, в котором есть противоречия и неактуальные моменты, поэтому мы примем к нему поправки, которые утвердим на конференции в следующем году. Кроме того, в сентябре в рамках чемпионата России по биатлону в Тюмени пройдёт первое за два года заседание Совета СБР. Главная наша цель — развитие вида спорта в регионах. Попечительский совет будет сформирован в ближайшие два месяца, после того как правление утвердит положение о нём. Владимир Якушев готов помогать биатлону и дальше, — рассказал Майгуров журналистам.

Также Майгуров отметил, что в ноябре не стоит ждать восстановления Союза биатлонистов России в IBU из-за долга организации и продолжающихся допинговых расследований.

Как писал NEWS.ru, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации.