Лыжник сборной России Большунов заявил, что живёт в селе

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Российский гроссмейстер Гарри Каспаров ответил на заявление Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о том, что шахматы являются расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.

Если вы обеспокоены тем, что игра в шахматы является расистской, пожалуйста, начните играть в го, где чёрные ходят первыми, вместо того чтобы выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков на «расследования», —...