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Лыжник сборной России Большунов заявил, что живёт в селе

15:18, 26 июня 2020 13
Александр Большунов Александр Большунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2019/20 российский лыжник Александр Большунов рассказал о ближайших целях и влиянии карантина.

Я обычно не говорю громко о своих целях, но главное, чтобы состоялся чемпионат мира в Германии и завоевал медаль, которой не хватает. Я живу в селе в своём доме, так что пересечься на тренировках я мог с лесными животными. Карантин повлиял на форму и ощущения от предстоящего сезона, — сказал Большунов на пресс-конференции, которая посвящена итогам сезона-2019/20.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила настрой российских спортсменов.

Мы только приступаем к нормальным тренировкам, но мы до сих пор в неведении. Однако все наши спортсмены настроены на победу, — сказала Вяльбе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам. Титул достался 23-летнему спортсмену досрочно, поскольку от участия в заключительных этапах турнира отказалась сборная Норвегии. Ближайшим преследователем россиянина стал Йоханнес Клебо. 

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