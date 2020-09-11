Лучше Загитовой: почему Туктамышева вызывает больше уважения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая почти всю вторую половину минувшего сезона кормила общественность обещаниями вернуться на лёд, недавно объявила, что не будет принимать участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Это обстоятельство стало негласным подтверждением того, что профессиональной карьере фигуристки пришёл конец. Впрочем, назвать эту новость сенсационной тоже нельзя. Уж слишком высок процент женщин-одиночниц в отечественном фигурном катании, которые в 18 лет (плюс/минус) бросают профессиональный спорт — Загитова не первая и не последняя в этом списке. Но, к счастью, всегда есть исключения из правил. Елизавета Туктамышева как раз таким исключением и является. В свои 23 года подопечная Алексея Мишина продолжает конкурировать с сильнейшими спортсменками мира и показывает на льду то, что Загитовой даже не снилось. NEWS.ru рассказывает о девушке-феномене в отечественном фигурном катании.

Елизавета Туктамышева наравне с другой своей сверстницей и по совместительству главной конкуренткой Аделиной Сотниковой планомерно шла к главному старту в своей карьере — к Олимпиаде 2014 года. По тому, как складывались дела у подопечной Мишина до олимпийского сезона, были все основания надеяться на то, что Туктамышева окажется в числе тех, кто не просто поедет в Сочи, но и поборется за самые высокие места, но у судьбы были свои планы на этот счёт.

Олимпийский сезон, который, стоит сказать, начался для спортсменки неплохо, впоследствии обернулся полным провалом. На чемпионате России 2014, который являлся отбором на все международные старты (Олимпиада, чемпионаты Европы и мира) Туктамышева заняла только десятое место, поставившее крест на остатке сезона. Но это были не все плохие новости для фигуристки. Спустя некоторое время Туктамышева получила травму спины, которая чуть было не лишила её профессиональной карьеры.

Но Елизавета не просто восстановилась, а вернулась как никогда сильной. Постолимпийский сезон (2014/2015) стал самым успешным в карьере спортсменки. От старта к старту фигуристка демонстрировала отличные результаты. Выиграла финал Гран-при в Барселоне, заняла второе место на чемпионате России, но затем улучшила свой результат на чемпионате Европы. Показав рекордную на тот момент сумму балов за короткую и произвольную программу (210,4 балла), она уверенно расположилась на самой высокой ступеньке пьедестала. Однако триумфом этого сезона (а может быть и всей карьеры Елизаветы) стал чемпионат мира в Шанхае. Этот турнир запомнился не только и даже не столько первым местом спортсменки, сколько тем, как оно было добыто.

Елизавета Туктамышева Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Туктамышева и её тренер решили включить в короткую программу тройной аксель. Это было очень рискованное решение, так как сорванный или неверно выполненный прыжок мог лишить фигуристку вообще всего. А учитывая то, что до чемпионата мира она выполнила только одну удачную попытку (всего этих попыток было тоже немного) тройного акселя на одном из региональных турниров Санкт-Петербурга, опасения на этот счёт были очень высокими. Однако в итоге авантюра себя оправдала. Тройной аксель Туктамышевой не только сорвал бурю оваций, но и позволил Елизавете с большим отрывом обойти конкуренток.

Казалось бы, золотая медаль чемпионата мира и Европы есть, 18 лет уже есть, молодые фигуристки, наступающие на пятки, - тоже. Почему в таком случае не задуматься о завершении карьеры? Да и к тому же после успешного постолимпийского сезона наметился некий спад в карьере спортсменки. Туктамышева принимала участие во многих соревнованиях, но главные старты у неё шли из ряда вон плохо. Она несколько лет подряд проваливала национальные чемпионаты, что не позволяла даже попробовать свои силы на международных этапах. В такой ситуации многие бы для себя сделали вывод, что дальше бороться нет смысла, ибо лучше уже никогда не будет. Но Туктамышева не отчаялась и продолжила работать.

В сезоне 2018/2019 состоялось очередное «возвращение» фигуристки. Первое и третье итоговое место на двух этапах Гран-при (в Канаде и Японии) позволили ей пройти в финальную часть соревнований, где она завоевала бронзовую медаль. Ожидалось, что на чемпионате страны она наконец выступит лучше, чем в последние годы, но вмешалась пневмония, из-за которой спортсменка не выступила на турнире. Правда, ей впоследствии была предоставлена возможность отобраться на чемпионат мира в Японии через Кубок России. Но вместе с ней, за это право боролась и Евгения Медведева, которую в итоге судьи и отправили на главный старт сезона. Насколько был честным тот отбор — до сих пор дискуссионный вопрос.

В общем, какие бы сложности не происходили в карьере Туктамышевой — череда провальных сезонов, серьёзнейшие травмы, сильнейшие конкурентки (которые в разы её моложе и которым, следовательно, в разы всё даётся проще) и даже иногда не очень честные отборы — она никогда не сдавалась. Но участие на соревнованиях и попытка что-либо противопоставить сильнейшим оппоненткам — это лишь одна сторона медали.

К началу прошлого сезона подопечная Мишина разучила четверной тулуп — прыжок из категории ультра-си. И это в возрасте 20+! Тогда в далёком 2014 году, когда почти 18-летняя Туктамышева разучивала тройной аксель, это казалось чем-то невероятным. А тут четверной тулуп — совершенно сумасшедшее достижение! Да, фигуристке ещё не удалось выполнить элемент чисто на соревнованиях, но попытка уже была (на чемпионате России-2020). В любом случае это лучше пустых разговоров Загитовой и Ко о том, что они разучивают элементы категории ультра-си. И уж тем более лучше нелепых обещаний вернуться. Чтобы вернуться, необходимо страстно желать этого и прикладывать для достижения поставленной цели большие усилия. Ни того, ни другого у Загитовой не наблюдается.

Конечно, золотая олимпийская медаль — это здорово, но не меньшее уважение вызывают спортсмены, обладающие сильным духом. И Туктамышева в этом отношении является бесспорным лидером.