Аделина Сотникова: после операции я задумалась о своём будущем

В марте 2020 года первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова официально объявила о завершении спортивной карьеры. Однако долго без дела она не сидела. В августе стало известно, что спортсменка открывает собственную школу по фигурному катанию, а в понедельник, 17 августа, состоялся первый открытый урок в Sotka School на «Арене Морозово». Новоиспечённый тренер 45 минут с бортика следила за занятием своих будущих учеников, а уже после тренировки пообщалась с NEWS.ru. Начали мы интервью, естественно, с обсуждения нового витка в жизни олимпийской чемпионки.

— Когда именно Аделине-спортсменке пришла в голову мысль стать Аделиной-тренером?

— Я очень давно мечтала стать тренером. Когда я занималась с Еленой Германовной (Буянова, тренер Аделины Сотниковой. — NEWS.ru), у меня была возможность наблюдать за тем, как она это делала. Меня всегда очень привлекал этот процесс. Потом, когда у меня появилась возможность тренировать маленьких детей, я почувствовала отдачу, ощутила на себе внимание деток, меня это очень подстегнуло. Я почувствовала невероятный обмен энергией. Мечта открыть школу была всегда, но более основательно я стала задумываться об этом где-то два года назад. В том числе, стоит отметить, что хороший «пинок», чтобы уже начать работу в этом направлении, мне дали моя команда и семья. Таким образом я и пришла к открытию собственной школы, сделала этот очень серьёзный и ответственный шаг. Считаю, что открыть свою школу в 24 года — это очень круто, но при этом я не тешу себя какими-то иллюзиями. Знаю, что это очень ответственная работа, которая будет включать в себя как позитивные вещи, так и негативные, но я к этому готова.

— В чём заключается главная цель данного проекта? Это в большей степени занятие для души, или вы ставите перед собой более глобальные цели в виде воспитания, возможно, будущих чемпионов?

— Это тяжело назвать проектом, эта школа — место, в которое будут вложены моя душа, мои нервы. Сейчас у нас обширный выбор занятий: есть начальная группа, есть любительская, будет набираться даже группа по синхронному фигурному катанию, у нас для этих целей есть прекрасный тренер. Хочется сделать так, чтобы было видно, что душа вкладывается в это дело. Что касается вашего вопроса, то, естественно, у нас будет вестись отбор, мы будем работать на результат. В будущем мы планируем перейти в статус профессиональной школы, но пока мы только на начальном этапе. При этом уже планируем договориться с Еленой Германовной, чтобы она дальше просматривала деток, помогала им на их профессиональном пути.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Понятно, это планы на будущее. А на начальном этапе вам Елена Буянова как-то помогала? Советовались ли вы с ней по тем или иным вопросам?

— На самом деле, всё прошло очень быстро, да и я сама хотела сохранить всё в секрете, поэтому мало с кем советовалась по этому поводу. Это моя личная, внутренняя инициатива. Уже после того как появилась новость (об открытии школы. — NEWS.ru), она мне написала, поздравила меня. Конечно, она была удивлена, но, думаю, ей было приятно, что её бывшая ученица открыла своё дело. Ждём её на открытии 1 сентября.

— Планируете ли вы привлекать к работе в школе других именитых спортсменов? На постоянной основе или, может быть, для проведения мастер-классов, интенсивов?

— Мы будем привлекать к занятиям именитых спортсменов как в фигурном катании, так и в танцевальных сферах, специалистов из балетной среды. Понятное дело, что когда ты воспитываешь спортсменов, то тебе не хочется лишний раз подпускать к своему чаду кого-то ещё. Однако мы живём сейчас в такое время, когда нужно привлекать всех по максимуму, чтобы дети видели разное. Мы будем проводить всевозможные мастер-классы, чтобы у детей было больше возможностей для всестороннего развития.

— Вы упомянули, что для дальнейшего развития ваших деток вы будете привлекать в том числе Елену Буянову. А если почувствуете, что ваш воспитанник показывает высокие результаты, не попробуете сами курировать его дальнейшее продвижение?

— Если человеку будет комфортно связать со мной свой спортивный путь в дальнейшем, то такая возможность у него будет. Для этого, конечно, придётся провести много работы с документами, но это всё цели на будущее. При всём при этом я уже сейчас настраиваю себя на то, что нужно уметь отпускать. Отдаю себе отчёт в том, что это будет непросто, потому что если человек западает мне в душу, то это уже навсегда. Но нужно уметь отпускать, чтобы у спортсменов было будущее, чтобы они могли проложить свою дорожку. Возможно, дорожку к олимпийским медалям. Если я буду видеть, что уход спортсмена к другому тренеру будет являться для него большим шагом вперёд, то я поддержу и помогу.

— Не было ли каких-то опасений перед открытием школы, связанных, в том числе, и с вашим собственным здоровьем (в феврале Аделине сделали операцию на позвоночник. — NEWS.ru)? Чувствуете в себе силы — моральные и физические — активно тренировать?

— Во многом к открытию школы я пришла благодаря операции. В какой-то момент я поняла, что у меня не будет возможности участвовать как раньше в тех же шоу, делать прежние сложные элементы. Я для себя решила, что здоровье мне важнее. Как-никак мне ещё создавать семью, я хочу быть мамой, да и в целом счастливым человеком по жизни. Со здоровьем сейчас всё нормально. Понимаю, что нагрузки даже в этом деле будут немаленькими: съездить туда, сделать то, постараться успеть всё. Но я решительно настроена на тренерскую деятельность.

— Что было самым сложным в процессе постоперационной адаптации?

— Скажу честно, после операции я во многих вещах очень сильно изменилась. Даже окружающие мне об этом говорят. Когда я лежала в больнице, когда восстанавливалась, я очень многое сумела переосмыслить. Главное, что я для себя из этой ситуации вынесла, это то, что необходимо думать о будущем. Да, мы все живём одним днём, очень тяжело предположить, что будет даже завтра. Однако нужно всё равно ставить перед собой хотя бы предположительные цели. Я сама по себе человек, который не может сидеть на одном месте, которому нужен постоянный движ. В тот период я поняла, что нужно двигаться дальше, открывать новые пути. Тот путь, который я прошла, останется со мной навсегда. Это, бесспорно, лучшая часть моей жизни на данный момент. Буду стараться, чтобы мой новый путь был не хуже.

— Как будут теперь обстоять дела с шоу? Удастся ли вам совмещать тренерскую деятельность с другими активностями?

— У меня значительно снизится активность в шоу, потому что я уже буду занята другими обязанностями, более важными. По возможности, по самочувствию буду принимать участие. Буду стараться что-то делать со своими детьми. Условно, в какой-нибудь «Зимней сказке» выступлю.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как вы отнеслись к последним новостям, связанным с переходом в команду Евгения Плющенко таких фигуристок, как Александра Трусова и Алёна Косторная. Были ли вы удивлены?

— Этот период был настолько насыщенным, что мне было совсем не до новостей в фигурном катании. Передо мной стояла немного другая цель. Что я могу сказать по этому поводу? Это жизнь, нужно пройти зачастую через всё, попробовать всё. Понятное дело, что принимать подобные решения бывает непросто. Я сама через это прошла (в 2017 году Аделина Сотникова перешла от Елены Буяновой к Евгению Плющенко. — NEWS.ru). Но это не даёт нам право судить кого бы то ни было. Это был их выбор, это их настрой, это их система задач и ценностей. Я не тот человек, который должен их судить. Меня это не касается.

— Многие опасаются, что переход от Этери Тутберидзе к Плющенко станет откатом назад в карьере фигуристок. Во многом такое мнение бытует из-за того, что никто толком не знает, что представляет из себя Плющенко как тренер. Вы как человек, который имел опыт совместной работы с ним, что можете сказать о тренерских способностях двукратного олимпийского чемпиона?

— Жизнь расставит всё по своим местам. Да, я работала с Евгением Плющенко. Мне в тот период было комфортно, не могу сказать ни одного плохого слова в отношении тренерских возможностей Плющенко. Он как на тренировках, так и на шоу всегда выкладывался на максимум. У него нет проблем с тем, чтобы распределить свои силы на разные проекты. Любой тренер, раз он решил взяться за это дело, имеет определённые цели и задачи. Как я ранее сказала, тренерская работа — это тяжёлый труд, иногда даже неблагодарный. Думаю, у Евгения всё в порядке, он знает, что делает.

— На ваш взгляд, пауза, вызванная коронавирусом, сильно повлияет на качество фигурного катания в новом сезоне? Всё-таки достаточно длительный период фигуристы находились без возможности как соревноваться, так и тренироваться. Или это не так важно, потому что в достаточно короткий срок можно вернуться к оптимальным кондициям?

— Многое в этом вопросе связано с психологией, психосоматикой. Как ты себя настроишь, так и пойдёт. Если бы я была действующей спортсменкой, то я бы воспринимала всё, что происходит, как мини-отпуск — то есть как время, которое нам предоставили в качестве отдыха. Другой вопрос, кто и как этот отпуск проведёт: кто-то будет каждый день тренироваться, невзирая на то, что нет льда, — заниматься в зале, делать ОФП (общая физическая подготовка. — NEWS.ru) — а кто-то будет лежать на диване, ничего не делать. В общем, настрой играет не последнюю роль в этой истории. А то, что фигуристы были безо льда долгое время? И что? Нас разбудят ночью, и мы тут же должны встать на лёд и поехать. У нас настолько всё доведено до автоматизма, что пауза не должна сильно повлиять. Ну, лишний месяцок потренируются и всё на этом. К тому же все основные старты начинаются в октябре.

— В течение длительного периода шли разговоры о том, что в новом сезоне вообще могут убрать все международные этапы. Но в итоге Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение провести как минимум серию Гран-при в штатном режиме. Правда, формат при этом сильно изменился . Что вы думаете по этому поводу? Новый формат — это спасение для фигуристов? Сможет ли он в полной мере заменить прежние соревнования?

— В любом случае нужны соревнования. Любые состязания — это психология, преодоление собственных сил, изучение своих возможностей и развитие. Спортсмены должны уметь соревноваться. Если их лишить соревнований, то этот навык просто-напросто пропадёт. Поэтому я поддерживаю решение ISU. Большое везение, что в нынешней ситуации вообще что-то удалось сохранить.