«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Майами Хит» и завоевал титул чемпиона НБА

https://static.news.ru/photo/0ab3acb6-0c31-11eb-99c8-fa163e074e61_660.jpg Леброн Джеймс Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» не оставил ни единого шанса клубу «Майами Хит», одержав убедительную победу — 106:93 (28:20, 36:16, 23:22, 19:35).

Фактически «Лейкерс» решили судьбу поединка, а заодно и всей серии, проходившей в Орландо и закончившейся со счётом 4-2, в первой половине встречи. К большому перерыву превосходство подопечных Фрэнка Вогела составило 28 очков — это второй по величине отрыв одной команды от другой по итогам двух четвертей за всю историю финалов НБА.

По итогам же всего матча самыми результативными игроками в составе победителей стали Леброн Джеймс (28 очков, 14 подборов, 10 результативных передач) и Энтони Дэвис (19 очков, 15 подборов).

У проигравших лучшую результативность показали Бэм Адебайо (25 очков, 10 подборов) и Джимми Батлер (12 очков, 8 «ассистов», 7 подборов).

«Лос-Анджелес Лейкерс» в 17-й раз завоевал чемпионский титул в НБА, правда, несколько первых триумфов были достигнуты под другой вывеской — клуб тогда базировался в штате Миннеаполис. Последний из титулов «озеряне» выиграли десять лет назад — в 2010 году.

Главная звезда «Лейкерс» 35-летний Леброн Джеймс стал четырёхкратным чемпионом НБА. Первые два титула (в 2012 и 2013 годах) он завоевал в составе нынешнего соперника по финальной серии — «Майами Хит», а в 2016-м пришёл к триумфу вместе с клубом «Кливленд Кавальерс».

В пятом поединке финальной серии «Хит» помешали «Лейкерс» оформить чемпионство, вырвав победу со счётом 111:108, писал ранее NEWS.ru.