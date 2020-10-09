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«Майами Хит» выиграл пятый матч финала НБА и отсрочил чемпионство «Лейкерс»

06:42, 10 октября 2020 209
Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пятом поединке проходящей в Орландо финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» добился победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:108 (25:24, 35:32, 28:26, 23:26).

Лучшими по набранным очкам у «Хит» стали Джимми Батлер (35 очков, 12 подборов, 11 результативных передач, 5 перехватов) и Данкан Робинсон (26 очков, 5 подборов).

В составе «Лейкерс» больше всех очков набрали Леброн Джеймс (40 очков, 13 подборов, 7 «ассистов») и Энтони Дэвис (28 очков, 12 подборов).

Счёт в финальной серии стал 3-2 в пользу «Лос-Анджелеса», шестой матч битвы за главный трофей НБА пройдёт в ночь с 11 на 12 октября по московскому времени.

В четвёртой игре финала «Лос-Анджелес» взял верх над «Майами» со счётом 102:96, писал ранее NEWS.ru.

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