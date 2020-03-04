https://static.news.ru/photo/3fff1b98-5e27-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегуна Андрея Белоконя на два года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен отстранён за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»), сообщает пресс-служба ВФЛА.

Дисквалификация продлится с 31 июля 2018 по 30 июля 2020. Будут аннулированы результаты Белоконя, показанные на Кубке России по лёгкой атлетике в 2018 году.

Ранее Австралийское спортивное антидопинговое управление (ASADA) приняло решение отстранить австралийского мотогонщика Кейда Мосига за нарушение антидопинговых правил по 19 пунктам, писал NEWS.ru.