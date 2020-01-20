https://static.news.ru/photo/224ed316-3bc4-11ea-afc5-fa163e074e61_660.jpg Никита Курбанов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил на домашнем паркете московскому ЦСКА со счётом 63:82. Это первая победа гостей за последние три сезона регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Северной столице. Форвард «армейцев» Никита Курбанов в интервью NEWS.ru рассказал, на какие ошибки коллектив обратил внимание, чтобы исправить ситуацию, а также поделился мнением, почему «красно-синие» не до конца довольны сложившейся игрой.

— У ЦСКА не всегда положительно складываются игры в Петербурге, но в этот раз получилось всё. Как вам в целом игра?

— В принципе, мы не можем быть удовлетворены на 100 процентов игрой, но победа дала нам хорошие, позитивные эмоции. Мы рады, что встреча сложилась для нас довольно-таки ровно, без глобальных перепадов, потому что последний раз, когда мы здесь играли, у нас тоже была разница порядка 15 очков, но «Зенит» сумел отыграть солидную разницу, и матч тогда заканчивался не то что бы качелями, но они к нам приблизились. Концовка тогда была очень нервной. Мы знаем, как они могут легко отыграться дома, тем более когда болельщики их гонят. Для нас было очень важно сохранить концентрацию и не дать им чувствовать преимущество на щитах, потому что в этом компоненте они в Евролиге занимают лидирующие позиции. Это одно из важнейших составляющих игры «сине-бело-голубых» — борьба на щите, добивание. В целом мы довольны результатом. Разница 20 очков — подтверждение того, что мы проделали хорошую работу.

— Почему не довольны на 100 процентов?

— Наверное, можно быть довольным, только когда выигрываешь внутренний чемпионат и Евролигу. Всегда есть куда стремиться и расти, в чём совершенствоваться. У нас была хорошая неделя. Второй круг чемпионата только начался, для ЦСКА было очень важно стартануть с таких нужных и уверенных побед, тем более к нам присоединился новый игрок и придал некую широту в ротации. С его приходом в команде произошёл некоторый эмоциональный позитивный всплеск.

— Показалось, что ЦСКА играл как дома: агрессивно, уверенно, полностью контролируя ситуацию. Чувствовали это на паркете?

— Мы чувствовали это не из-за перечисленных аспектов, а потому, что внутри коллектива мы всегда поддерживаем друг друга, и тем более это необходимо на выездных играх. Мы слышали, что приехала группа болельщиков ЦСКА. Большое им спасибо. Но ещё раз повторюсь: внутри команды для каждого из нас важно чувствовать поддержку партнёра. Мы старались подбадривать и в хорошие моменты, и в плохие, потому что баскетбол очень непредсказуем. Мы чувствовали себя более уверенно, наверное, потому, что начали довольно неплохо, несмотря на то что не особо удовлетворительный был процент попадания, но мы действовали уверенно как в защите, так и в нападении.

— После того как в середине второй четверти вы повели с разницей в 10 очков, появилась уверенность, что «армейцы» вернутся в Москву с победой? Или были некие опасения, что хозяева попытаются отыграться?

— Мы не то что бы опасались, просто понимали, что нельзя расслабляться и терять нить игры, потому что в баскетболе разница в 10 очков — не то преимущество, которое нельзя отыграть, достаточно два-три трёхочковых, чтобы изменить ход встречи. Очень важно было сохранить концентрацию. Нам нужно было несколько хороших нападений, чтобы сделать перевес уже в 15–20 очков, у нас это получилось: мы хорошо боролись на щитах, забивали дальние броски. Только когда разница достигла этих цифр, мы стали более уверенны.

— Вообще «армейцам» достаточно сложно обыгрывать петербургский клуб в гостях в регулярных чемпионатах ВТБ (поражение в сезонах 16/17 (80:102); 17/18 (83:87); 18/19 (86:93). На какие ошибки команда обратила внимание после поражения «Зениту» в первом круге в матче Единой лиги ВТБ в Москве?

— Мы знали, что «Зенит» — боевитая команда, где все идут на подбор, в контакт, борются за каждый мяч, такая «хасл»-команда. Нам в этом плане тоже было важно, чтобы они почувствовали, что мы не можем им уступить в борьбе за отскок или просто мяч. Я думаю, что тот план и компоненты, которые мы готовили на игру, мы выполнили и не позволили сопернику довести матч до другого результата.