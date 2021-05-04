Ковтун объяснил, почему не стал работать с Плющенко

https://static.news.ru/photo/4556cd64-acd4-11eb-9e82-96000091f725_660.jpg Максим Ковтун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал о работе с Евгением Плющенко и прекращении сотрудничества. Об этом сообщается на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Никаких контрактов не было, никаких бумаг, — сказал Ковтун.

Он добавил, что с самого начала речь шла о пробном сотрудничестве. В целом фигурист провёл в академии Плющенко около трёх недель. Спортсмен расстался со специалистом «на очень хорошей ноте».

Он сказал, что было очень приятно поработать, как он сказал, пощупать. Я за это ему тоже благодарен, за то, что он дал мне такой заряд, которого мне хватило для того, чтобы вернуться, потому что у меня уже руки были опущены, — добавил он.

Тем не менее, условия в которых 25-летний фигурист проводил тренировки, не соответствовали требованиям, особенно это касается размера катка. По его словам, он был маленький.

Ковтун является серебряным призёром чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратным серебряный призёр командного чемпионата мира, бронзовым призёром европейского чемпионата 2016 года.

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