Косторная рассказала о проблемах на шоу Плющенко

Российская фигуристка заявила, что она чуть не упала на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» из-за яркого света прожекторов, сообщает «Р-спорт». Накануне Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд.

Он (Жени — прим. NEWS.ru) не мог встать из-за прожекторов во время шоу. Они светят прямо в глаза, ничего не видно. Мы, когда сами катались, тоже ничего не видели. Я вчера наугад выступала. Хорошо ещё, что на зрителей не упала. А с Женей всё будет нормально, — заявила Косторная.

Падение произошло на шоу «Союз чемпионов» 16 апреля. Сразу после него Семененко предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но не смог устоять и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках. Впоследствии фигуристу диагностировали сотрясение мозга.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на падение фигуриста Евгения Семененко фразой «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского», сообщает Russia Today. Она считает, что нельзя запретить спортсмену что-либо делать во время шоу.