«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского»: Бестемьянова о падении Семененко

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Российскому фигуристу Евгению Семененко диагностировали сотрясение мозга после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Фигурист пытался исполнить четверной прыжок в показательном номере, но упал и ударился головой об лёд.

Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьёзных внутренних повреждений нет, — заявила тренер Татьяна Мишина. Падение произошло на шоу «Союз чемпионов» 16 апреля. Сразу...