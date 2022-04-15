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«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского»: Бестемьянова о падении Семененко

Наталья Бестемьянова заявила, что нельзя запретить спортсмену что-либо делать во время шоу
11:42, 17 апреля 2022
«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского»: Бестемьянова о падении Семененко Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на падение фигуриста Евгения Семененко фразой «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского», сообщает Russia Today. Она считает, что нельзя запретить спортсмену что-либо делать во время шоу. Накануне Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд.

Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Нужно понимать, что фигуристы используют показательные выступления не только для того, чтобы порадовать зрителей, но и в качестве подготовки к следующему сезону. Спортсменам невозможно запретить что-либо делать во время шоу, — заявила Бестемьянова.

Падение произошло на шоу «Союз чемпионов» 16 апреля. Сразу после него фигурист предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но не смог устоять и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках.

Позже Евгению Семененко диагностировали сотрясение мозга.

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