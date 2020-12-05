Корреспондент «Матч ТВ» рассказал о конфликте с биатлонисткой Павловой

https://static.news.ru/photo/9d10f77c-36d3-11eb-af53-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Занин Фото: dimazanin/vk.com

Специальный корреспондент «Матч ТВ» на этапе Кубка мира в финском Контиолахти Дмитрий Занин рассказал, почему Евгения Павлова отказалась давать интервью журналистам и обвинила его в давлении.

После интервью Павлова написала мне очень неприятные вещи. Обидно, что я не понимал, в чём был я виноват. Она сама пришла в микс-зону. Один из вопросов, который лежал на поверхности, что произошло со стрельбой. Она начала сумбурно формулировать свои мысли, сказала, что в команде ей некомфортно. Я раза три переспросил, что она имеет в виду и в чём это проявляется. Уже потом выяснилось, что она имела в виду, что ей некомфортно стрелять и бежать, но ко мне-то какие претензии? Я пытался вызвать к ней сочувствие, понять, что с ней происходит. Могу посоветовать Жене читать книжки, чтобы словарный запас был богаче и чтобы мысли формулировались легче и понятнее, — рассказал Занин NEWS.ru.

Также журналист отметил, что хотел выяснить все разногласия со спортсменкой в личной беседе, но она отказалась.

Я предложил ей поговорить после этого, но она отказалась. Я прекрасно проживу без общения с Евгенией Павловой. Мы работаем как посредники между спортсменами и зрителями, поэтому я спрашиваю то, что лежит на поверхности и крутится в головах у людей перед телевизором. Но она обвинила меня в том, что я на неё давил и душил, — уточнил Занин.

Евгения Павлова после неудачного выступления в спринте, где она заняла 44-е место, заявила, что ей «некомфортно в команде» и «больно до слёз», а также переадресовала претензии в своей неудачной стрельбе тренеру Алексею Волкову.

Как писал NEWS.ru, тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом команды на эстафету в рамках второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти.