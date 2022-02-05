Команду России по шорт-треку дисквалифицировали и не пустили в финал ОИ

Сборная России по шорт-треку не вышла в финал Олимпийских игр в Пекине в смешанной эстафете. Команду дисквалифицировали в полуфинальном заезде за блокировку соперника.

За Россию выступали Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина.

Также дисквалифицировали команду США. В финал вышла сборная Китая, которая показала четвёртый результат. Из второго полуфинального заезда в финал вышла сборная Венгрии. Розыгрыш медалей пройдёт также в субботу, 5 февраля.

Ранее в субботу россиянка Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, а сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете.