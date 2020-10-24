Коляда и Ко бросают вызов женщинам: мужское катание входит в новую фазу

За последние несколько лет уровень конкуренции в женском одиночном фигурном катании достиг невероятных высот. Чуть ли не каждый год на смену одной группе лидеров приходит новое, более совершенное поколение фигуристок. Во многом по этой причине остальные дисциплины данного спорта часто остаются в тени. Но, кажется, в этом сезоне мужчины готовы бросить вызов женщинам. Мало того, что на последних этапах Кубка России развернулась настоящая борьба за призовые места, так ещё в тройке лидеров постоянно оказывались не только главные звёзды сборной России, но и вчерашние юниоры. О том, как мужское одиночное катание постепенно набирает обороты, рассказывает NEWS.ru.

Первые положительные впечатления от мужских выступлений зрители получили ещё на контрольных прокатах сборной России. Несмотря на то что для фигуристов открытые прокаты стали первым официальным выходом на лёд после длительной паузы, многие смогли проявить себя на высоком уровне. Блеснул Михаил Коляда, чисто выполнив обе программы, порадовали короткими номерами Александр Самарин и Макар Игнатов, выдал приличный дебют во взрослых соревнованиях чемпион мира среди юниоров 2020 года Андрей Мозалёв. Но стоит отметить, что впечатляли многие спортсмены не столько чистотой прокатов, сколько сложностью заявленного контента. Самарин и Игнатов с четверными риттбергерами (представлены лишь некоторые прыжки из программ), Мозалёв с четверным флипом, а Коляда — с одним квадом в произвольной (об этом феномене чуть позже).

Яркая молодёжь

Положительная тенденция продолжилась и на официальных соревнованиях. Даже больше: первый этап Кубка России открыл публике новые лица. В Сызрани юниор Артём Ковалёв из «Ангелов Плющенко» (тренирует фигуриста Александр Волков) обыграл всех взрослых. Нельзя сказать, что он выдал безупречный старт. Во многом победа досталась спортсмену за счёт серьёзных ошибок Макара Игнатова и более-менее уверенной короткой программы (приземлил четверной сальхов). Однако уже на следующем этапе в Москве фигурист заставил по-другому взглянуть на свой результат в Сызрани. Откатав произвольный номер почти без помарок, он опередил серебряного призёра чемпионата Европы 2019 года Александра Самарина.

Ещё одним открытием сезона можно назвать Андрея Мозалёва. Правда, Татьяна Тарасова не согласна с подобной формулировкой, так как считает, что фигурист заявил о себе ещё в прошлом сезоне. С заслуженным тренером не поспоришь. Минувший соревновательный год принёс спортсмену звание чемпиона мира среди юниоров, а новый, дебютный на взрослом этапе, стал продолжением славных традиций. На сочинском этапе Кубка России Мозалёв, выполнив сразу три четвёрных прыжка в произвольной (четверной флип, один сольный четверной тулуп и один в каскаде), чуть было не вырвал победу у Коляды. У 17-летнего фигуриста выше были баллы за произвольную, но по сумме программ одержал победу подопечный Мишина. Однако возможности Мозалёва и более-менее стабильное выступление на старте внушают большой оптимизм. Алексей Ягудин вообще считает его фаворитом будущего чемпионата России.

Андрей Мозалёв Артур Лебедев/РИА Новости

Такого же мнения придерживается олимпийский чемпион Алексей Урманов.

Ребята только входят в сезон, но уже многие показывают очень неплохое катание. Безусловно, Андрей Мозалёв заслуживает очень хороших отзывов. Прекрасный парнишка. Короткая у него не получилась, но выдал хороший произвольный номер. Думаю, на чемпионате России может побороться за призовые места. 274 балла — очень конкурентоспособные оценки. Из молодых ребят я бы ещё отметил Артёма Ковалёва, который выиграл два этапа подряд, и Петра Гуменника. Они набрали хорошие баллы, продемонстрировали хорошее катание, — сказал Урманов в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Лидеры восстанавливаются

Что касается главных звёзд нашей сборной, то наиболее приятные впечатления оставил как раз Михаил Коляда. Смена тренера в межсезонье (перешёл от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину) не прошла для фигуриста бесследно. Мишин за небольшой срок смог внести определённые изменения. Катание фигуриста стало более уверенным (да, в произвольной в Сочи не обошлось без любимой «бабочки», но, согласитесь, это явно не сравнится с тем количеством ошибок, которые нам доводилось наблюдать ранее), движения более чёткими, а прыжки воздушными. Вращения и дорожки, которые и ранее были у него на высоком уровне, стали ещё более филигранными. Единственная проблема — слабый технический контент. Один четверной в короткой и один в произвольной в нынешних реалиях фигурного катания, в котором все стремятся к усложнению программ, кажутся чем-то несерьёзным. Тот же Алиев, несмотря на то что в Сочи состоялся его первый выход на лёд в этом сезоне (пропустил контрольные прокаты, потому что залечивал травму спины), в короткой выполнил два четверных. Если Коляда сможет хотя бы немного усложнить техническую часть программы, то цены ему не будет. В остальном — весьма приличный старт сезона.

Дмитрий Алиев Артур Лебедев/РИА Новости

Урманов тоже считает, что Коляда и его тренерский штаб уже проделали большую работу.

Я высказал респект Алексею Николаевичу Мишину, моему родному и любимому тренеру, за отличную работу с Мишей. Коляда не соревновался, возможно, больше одного календарного года. После такого длительного срока непросто возвращаться. Сейчас уже можно сказать, что они полностью восстановились. С оговоркой на то, что есть потенциал, чтобы прибавлять. Я очень рад за Мишку, за весь тренерский штаб, потому что проведена огромная работа, — отметил специалист.

В то же время олимпийский чемпион ожидает более усложнённого технического контента в программах Коляды.

Я хорошо помню, что у Миши был прекрасный четверной лутц, который они наверняка восстанавливают. Я уверен, что работа над ним идёт. Также у Коляды был четверной сальхов. Видимо, на сегодняшний момент они немного сырые, поэтому мы их не видим в программах, но их, конечно же, необходимо включать. Будем надеяться, что в перспективе мы будем наблюдать более усложнённые программы Миши, — заключил Урманов.

Остальным лидерам сборной, к сожалению, пока нельзя дать хорошую оценку. Но на то есть важная причина: как Самарин, так и Алиев всё ещё продолжают восстанавливаться после травм. Поэтому делать сейчас однозначные выводы по их первым выступлениям было бы несправедливо. Только последующие старты покажут, насколько они готовы. Потенциал же у них колоссальный, и в этом сомневаться не приходится.

Главный положительный момент для нас здесь и сейчас заключается в том, что наконец в мужском фигурном катании наметилась конкуренция. Юные парни со сложным контентом отнимают первые места у фаворитов соревнований. Перед началом сезона вряд ли кто-то мог предположить подобное развитие событий. А теперь представьте, что будет, когда все лидеры полноценно вкатятся в сезон.

Ух, кажется в Челябинске нас ждёт настоящая битва среди мужчин. Не менее серьёзная, чем у женщин.