Кавазашвили возмущён реакцией президента Грузии в адрес баскетболиста ЦСКА

https://static.news.ru/photo/97e5bd88-c201-11ea-81b9-fa163e074e61_660.jpg Торнике Шенгелия Фото: Sergei Mikhailichenko/Global Look Press

Заслуженный тренер РСФСР по футболу Анзор Кавазашвили высказал недовольство по поводу высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая раскритиковала переход грузинского форварда Торнике Шенгелия в баскетбольный клуб ЦСКА.

Я считаю дикой ситуацию, когда в наше время свобода слова, свобода законных действий вызывает общественный резонанс. Более того, как может образованная женщина, француженка грузинского происхождения Саломе Зурабишвили осуждать действий спортсмена, который «посмел» перейти в другую страну и найти лучше оплачиваемую работу. Это какая-то дискриминация? Большое количество грузин выступают за другие страны. Давайте и на них набросимся. Честно, я возмущён этими высказываниями, — заявил Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Кавазашвили также предположил, что отношение к баскетболисту Торнике Шенгелия со стороны грузин может измениться, когда спортсмен начнёт добиваться результатов.

Когда я ушёл из тбилисского «Динамо», обиженные журналисты и члены правительства Грузии тоже обвиняли меня в предательстве. Но когда я стал лучшим вратарём, попал в сборную СССР, стал выступать в Европе вектор разговоров сменился: все начали говорить, какое мастерство я приобрёл в новой команде, и даже просили вернуться обратно. Думаю, с Торнике Кверквелия будет также. Если он начнёт показывать результат, грузины заговорят по-другому, — заключил заслуженный мастер спорта СССР.

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелией. Срок контракта 28-летнего баскетболиста с московской командой составляет три года.

Ранее NEWS.ru писал, что переход Торнике Шенгелия в столичную команду вызвал осуждение у грузинских болельщиков.