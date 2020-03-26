Фото: Федерация гандбола России/vk.com

Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала заявление в связи с распространением коронавируса в России, рекомендуя иностранцам покинуть страну.

Иностранным специалистам и игрокам — в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия...