Федерация гандбола России (ФГР) предлагает провести матчи финальной стадии чемпионата России сезона-2019/20 в летний период.
ФГР рекомендует рассмотреть такую возможность проведения соревнований Исполкому организации. График должен быть составлен с учётом проекта календаря европейских соревнований, представленного Европейской федерацией гандбола, сообщает пресс-служба ФГР.
Ранее NEWS.ru писал, что Федерация гандбола России перенесла отборочный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии с 29 марта на июнь из-за распространения инфекции коронавируса.
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