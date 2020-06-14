Ирина Слуцкая: маст-хэв на лето — найти белый гриб

https://static.news.ru/photo/559c96dc-ae69-11ea-a20a-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась с подписчиками своими планами на лето.

Я составила свой список вещей, без которых моё лето — не лето, — написала бывшая фигуристка на своей странице в Instagram.

Слуцкая написала, что хочет искупаться в озере, покататься на велосипеде, найти белый гриб и похудеть.

Ранее Слуцкая заявила, что не собирается делать из своей дочери чемпионку по фигурному катанию. Спортсменка рассказала, что её ребёнку очень нравится кататься на коньках. По её словам, если у девочки не получится в фигурном катании, она обязательно найдёт себя в чём-то другом, писал NEWS.ru.