https://static.news.ru/photo/da67ec20-e9c7-11e9-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: biathlonworld/twitter.com

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР) на исполкоме, который пройдёт в Мюнхене с 18 по 20 октября.

В международной организации отметили, что исполком получил отчёт от представителей IBU в рабочей группе, после чего решил не предлагать внеочередному конгрессу рассмотреть вопрос восстановления СБР, сообщает ТАСС .

Президент СБР Владимир Драчёв отметил, что новое расследование WADA, связанное с изменением данных Московской лаборатории, не повлияло на решение IBU.

Думаю, что на решение повлиял комплекс причин. У нас есть 12 критериев, по которым мы работаем, по мнению IBU, работаем недостаточно продуктивно, — сказал Драчёв.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Россия не может проводить состязания под эгидой IBU, но биатлонисты сборной имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Ранее Драчёв выражал уверенность в скором восстановлении прав СБР, писал News.ru.