IBU отказался от проведения суперспринта на заключительном этапе Кубка мира

https://static.news.ru/photo/6189b444-c5c4-11ea-a4db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз биатлонистов (IBU) решил не проводить суперспринт на заключительном этапе Кубка мира в сезоне-2020/21, который пройдёт в норвежском Холменколлене с 18 по 21 марта 2021 года.

Технический комитет IBU предложил несколько изменений в правила соревнований по суперспринту. Поэтому нам понадобятся дальнейшие тесты на этапах Кубка IBU, прежде чем представить его на «главной сцене», — говорится в заявлении на сайте IBU.

Ранее NEWS.ru писал, что президент IBU Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с избранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), положительно оценив данные изменения в организации. Он также поблагодарил за работу бывшего главу СБР Владимира Драчёва.