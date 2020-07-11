Глава IBU Далин отреагировал на избрание Майгурова на пост президента СБР

https://static.news.ru/photo/ba492a90-c364-11ea-82f2-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с избранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), положительно оценив данные изменения в организации.

Как двукратный олимпийский призёр и бывший вице-президент IBU, Виктор имеет опыт как спортсмена, так и спортивного администратора, который будет неоценим для СБР. Мы уверены, что будут внесены необходимые изменения для восстановления СБР в качестве полноправного члена IBU, — цитирует Далина ТАСС.

Он также поблагодарил за работу бывшего главу СБР Владимира Драчёва.

Ранее сообщалось, что двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом СБР во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках. Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции, писал NEWS.ru.